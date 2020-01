Betreiber des Kiosk am Krankenhaus war eine Institution : Hildener möchten Weg nach Otto benennen

Otto Hedrich in seinem Kiosk, wie in alle kennen. Foto: Sven Hedrich

Hilden Mehr als 50 Jahre hat Otto Hedrich einen Kiosk am Hildener St.-Josefs-Krankenhaus betrieben. Am 21. Januar 2020 ist er im Alter von 77 Jahren verstorben. Auf dem Hildener Hauptfriedhof hat er seine letzte Ruhe gefunden.

Sein Tod hat sehr viel Anteilnahme ausgelöst. Viele Hildener kannten Otto persönlich. Er war ein Original, ein Optimist und ein fröhlicher Mensch, forderte den Preis häufig in „Mäusen“ oder „Metern“. Vor allem die Jugendlichen hatten dabei richtig Spaß. „Ein toller, freundlicher und immer lustiger Mensch“, erinnert sich Frank bei der RP Hilden Haan auf Facebook. „Zu Schulzeiten hab ich mir immer gern mal ein Eis oder eine gemischte Tüte für „einen Meter fünfzig“ geholt“, schreibt Yassi. „Du wirst immer in guter Erinnerung bleiben.“

Viele Hildener wollen offenbar die Erinnerung an Otto wach halten. Einige haben sich an die SPD-Fraktion gewandt mit der Bitte, einen Weg nach Otto zu bennen – ganz in der Nähe seines Kiosk. Geht das?, wollte Kevin Buchner von der Verwaltung im Stadtentwicklungsauschuss wissen. Der angesprochene Weg ist ein Privatweg des katholischen Krankenhauses. Er führt von der Klinik zur Kita St. Joseph. „Wir können mal fragen“, sagte Baudezernent Peter Stuhlträger. „Die Stadt kann nichts beschließen.“ Jeder Einwohner hat das Recht, sich mit einem Bürgerantrag an die Vertretung der Bürgerschaft zu wenden.