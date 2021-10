Geldern : Katzenschwemme im Tierheim Geldern

Geldern Fünf Würfe mutterloser Katzenwelpen werden aktuell in den Pflegestellen aufgepäppelt. Dazu kommen mehr als 30 Katzen, die im Vermittlungszimmer des Tierheims auf neue Besitzer warten.

In den vergangenen Wochen konnte das Tierheim Geldern bereits viele Katzen in ein liebevolles Zuhause vermitteln.

Doch mehr als 30 Katzen, die meisten davon Teenager ab etwa 14 Wochen, warten allein in den Vermittlungszimmern noch auf neue Besitzer. „Auch die Tiere in der Quarantänestation möchten gerne, sobald Platz ist, in die Zimmer umziehen um sich Tierheimbesuchern zeigen zu können“, teilt das Tierheim mit. „Zusätzlich ist unsere Pflegestelle voll ausgelastet. Alleine fünf Würfe mutterloser Katzenbabys, die gefunden wurden, werden dort gerade versorgt und aufgepäppelt.“ Diese suchen ebenfalls neue Besitzer, sobald die Kleinen alt genug sind um vermittelt zu werden.