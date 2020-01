Spielplätze : Kinder können wieder Seilbahn fahren

Spielplatz-Patin Stella Söffler freut sich über die neue Seilbahn auf dem Spielplatz am Topsweg. Sie hatte Unterschriften und sogar Geld für den Erhalt des Gerätes gesammelt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Geräte auf den Spielplätzen werden nach einem Unfall im Oktober 2018 ausgetauscht. Anwohner sammeln Geld.

Ludwig, Johannes und Konstantin können am Freitagnachmittag ihren Augen kaum trauen: Die Seilbahn auf dem Spielplatz am Topsweg steht wieder. Mit glänzenden Augen und den Großeltern im Schlepptau fahren die drei Jungs wieder und wieder mit der gerade erst wieder freigegebenen Attraktion. Ein Jahr lang waren alle Seilbahnen auf Hildener Spielplätzen gesperrt. Am Donnerstag hat die Stadt die Geräte auf den Spielplätzen Hummelsterstraße, Jahnplatz, Topsweg, Gerhart-Hauptmann-Hof und Oerkhaushof wieder freigegeben.

Im Oktober 2018 war auf dem Kinderspielplatz Hummelsterstraße ein Mädchen mit der Seilbahn gefahren, und an der Talstation riss das Stahlseil. Dabei wurde das Kind glücklicherweise nicht verletzt. Die Stadt aber war alarmiert. „Bei den über 20 Jahre alten Einmast-Anlagen, die vorher dort standen, hatten die Stahlseile Ermüdungserscheinungen gezeigt. Weil es für die Modelle keine Ersatzteile mehr gab, musste das Tiefbau- und Grünflächenamt sie 2019 sicherheitshalber außer Betrieb nehmen“, erklärt Harald Mittmann, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes.

Info Auch Schulhöfe gelten als Spielplätze Die Stadt Hilden betreut rund

110 Spielflächen. Dazu zählen die Spielplätze mit Schaukeln, Rutschen und anderen Spielgeräten, aber auch Bolzplätze, Spielwiesen und Schulhöfe, die zum Spielen freigegeben sind.

Die neuen Seilbahnen stehen nun fest auf vier Metallpfosten und laden alle Schulkinder zum Fahren ein. Die Podeste sind aus Holz. Für jeden Standort hat das Tiefbau- und Grünflächenamt eine andere Farbe gewählt, so ist das Spielgerät an der Hummelsterstraße beispielsweise rot und das am Oerkhaushof grün. Ludwig, Johannes und Konstantin rutschen auf einer blau-roten Seilbahn hinunter.

100.000 Euro hat die Stadt Hilden laut eigener Angabe für die Anschaffung ausgegeben. „Das war auch deshalb möglich, weil sich einige Menschen aus der Nachbarschaft Topswegs für ihren Kinderspielplatz stark gemacht haben“, erklärt Amtsleiter Harald Mittmann: „Mit ihren Spenden haben sie ein deutliches Zeichen für den Erhalt der Seilbahnen gesetzt.“