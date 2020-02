Hilden : Abkürzung übers Feld: Lieferwagen fährt sich fest

Hilden Wahrscheinlich um Zeit zu sparen wollte der Fahrer eines Lieferwagens am Samstagnachmittag eine Abkürzung über ein Feld in der Hildener Meide nehmen. Doch der Boden war durch den Regen so extrem aufgeweicht, dass sich das Fahrzeug festfuhr.

Ein herbeigerufener Kollege wollte dem jungen Fahrer des Lieferwagens helfen, allerdings fehlte scheinbar der Abschlepphaken im Auto, um den Wagen vorwärts aus dem Feld zu ziehen. Auch ein später hinzugezogener Allradwagen konnte den Getränkelieferanten nicht bergen. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte ebenfalls nicht helfen. Als es dämmerte, steckte der Wagen immer noch im Matsch fest.

Der Vorfall hat viele Schaulustige angezogen, die sich die eine oder andere hämische Bemerkung nicht verkneifen konnten. Einige Passanten reagierten aber auch verärgert und sagten, dass dort nicht zum ersten Mal Autos den Weg abgekürzt hätten. Allerdings habe sich zum ersten Mal ein Fahrzeug festgefahren.

Die Stelle, an der der Lieferwagen feststeckte, liegt zwischen dem Westring und der Meide. Dort versperren Poller den direkten Weg über den Fußgängerweg, große Steine trennen das landwirtschaftlich genutzte Feld vom asphaltieren Weg. Die Strecke über den Acker misst mehrere Meter - erst kurz vor dem rettenden Asphalt fuhr sich der Wagen fest.

