After-Zoch-Party in Hilden So ausgelassen feiern die Narren im Festzelt

Lange war nicht klar, ob das Festzelt in diesem Jahr genauso viele Menschen beherbergen kann wie vor Corona, da ein Baukran auf der Mittelstraße für eine Engstelle sorgte. Doch mit wenigen Kniffen passte der Betreiber das Zelt an, stellte den Toilettenwagen an eine andere Stelle und verkleinerte die Garderobe. So konnten am Ende pro Veranstaltung rund 1200 Menschen begrüßt werden.