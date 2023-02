Pläne in Hilden Diese Bauprojekte stehen in Hilden an

Links: Auf der Pferdewiese an der Hochdahler Straße wird ein Regenrückhaltebecken gebaut. Rechts oben: Der Gärtnerhof am Nordfriedhof soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Rechts unten: Die Bauuarbeiten am Grundschulstandort gehen weiter.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)