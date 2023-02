Hildener hilft Erdbebenopfern in der Türkei Döner-Spendenaktion bringt 5600 Euro

Die Spendenaktion der Hildener Imbissbude Süd-Grill war laut Betreiber Mesut Gecici ein voller Erfolg: „Wir bedanken uns herzlich bei allen die uns bei dieser Aktion unterstützt haben. Diese hat uns insgesamt mit den vorherigen Spenden zusammen 5600 Euro eingebracht. Vielen Dank Hilden“, erklärt er. Am Samstag hatte sein Team an der Richrather Straße Döner verkauft und es den Kunden überlassen, wie viel sie dafür bezahlen wollen. Das Team habe kostenlos gearbeitet, die Zutaten seien von den Lieferanten gratis zur Verfügung gestellt worden, sodass die kompletten Einnahmen den Erdbebenopfern in der besonders stark betroffenen türkischen Region Pazarcik zugute kommen sollen. Mesut Gecici möchte Anfang April in die Türkei fliegen, dort Lebensmittel kaufen und sie dann vor Ort verteilen. Er selbst stammt aus der Region, hat Familie und Freunde dort.