Karneval in Hilden Rosenmontagszug: Stadt lässt Schild abbauen

Die Bauarbeiten am Fritz-Gressard-Platz sind am Donnerstag noch in vollem Gange. Aber auch diese Baustelle soll bis Montag so hergerichtet werden, dass der Zug dort entlangziehen kann. „Nach intensiven Abstimmungen mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt ermöglicht das beauftragte Unternehmen, durch zusätzliche Absperrungen, kurzfristige Kapazitätsanpassungen und Anpassung seiner Arbeitszeit – durch Stilllegung der Baustelle am Montag – die Durchfahrt. So ist sichergestellt, dass die Festwagen die Mittelstraße über den Fritz-Gressard-Platz wieder verlassen können“, erklärt Peter Stuhlträger.