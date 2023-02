Projekttag an Theresienschule Schülerinnen proben für Musical

Üblicherweise ist es am Wochenende in den meisten Schulen still und leer. Nicht so am Samstag in der hell erleuchteten Aula der Hildener Theresienschule: Mehrere Dutzend Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 bis 10 haben sich versammelt, um für die Schulaufführung des Musicals „Aladdin“ zu proben. Unter den kritischen Augen der Lehrerinnen wird getanzt, gesungen und geschauspielert.