Rosenmontag in Hilden Glasverbot am Hagelkreuz

Es hat sich in den Jahren vor Corona bewährt, und auch 2023 hatte die Stadt am Hagelkreuz wieder eine Glasverbotszone eingerichtet. Ein Sicherheitsdienst sorgte dafür, dass es auch eingehalten wurde. An allen Aus- und Eingängen standen Ordner, die in die Taschen der Besucher schauten oder sie abtasteten. Nur wenige Menschen murrten herum. Wer noch Getränke in Glasflaschen dabei hatte, trank sie dann einfach noch schnell außerhalb der Verbotszone aus und warf die Behältnisse in die Mülltonnen, die extra dafür aufgestellt worden waren.