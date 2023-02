Karneval 2023 in Hilden Endlich wieder Rosenmontagszug in Hilden

Tiefenentspannt war Zugleiter Michael Kewersun eigentlich schon zu Beginn des Zuges: „Alle sind da, wir können loslegen“, sagte er gegen 14 Uhr. Und als er gegen 16 Uhr am Fritz-Gressard-Platz ankam, war auch klar: Alles hat gepasst. Im Vorfeld hatte ein Schild an der Gabelung abmontiert und das Festzelt am alten Markt anders als in den Vorjahren aufgebaut werden müssen. „Aber wir hatten natürlich alles ausgemessen“, sagte Kewersun. Für ihn ist die Arbeit jetzt erst einmal getan, aber es gilt: „Nach dem Zug ist vor dem Zug“, sagte er.