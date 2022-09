Start in Hilden und Langenfeld : 14 Azubis beginnen im Autohaus Schnitzler

In Hilden und Langenfeld haben die neuen Schnitzler-Azubis am Einführungstag die Chance genutzt, sich und das Unternehmen noch besser kennenzulernen

Die neuen Auszubildenden starteten mit einem Einführungstag, an dem sie die Teams an den beiden Standorten in Hilden und Langenfeld kennengelernt haben. Nach einem geführten Rundgang im Betrieb Hilden und der Besichtigung der Berufsschule gab es für alle eine Stärkung mit einem gemeinsamen Pizza-Essen am Standort in Langenfeld.