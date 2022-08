Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 11) : „Gute Auszubildende übernehmen wir“

Kreis Wesel Die assistierte Ausbildung hat sich bewährt, um junge Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Deutsche Angestellten-Akademie unterstützt sie dabei. Tsvetan Ivanov (20) aus Voerde will Einzelhandelskaufmann werden.

Hans ist fest davon überzeugt, dass es mit Ivanov funktionieren wird. Nach der ersten Kontaktaufnahme machte er noch ein kurzes Praktikum bei Louis und da merkte der Motorrad-Fachmann, dass „es mit ihm hinhaut“. Wichtig ist Ronny Hans darüber hinaus ein weiterer Aspekt: „Nach Schulnoten einzustellen ist nicht unser Kriterium. Wir schauen darauf, wie sich der potenzielle Auszubildende in der Praxis macht.“ Und der Leiter der Weseler Filiale stellt auch gleich in Aussicht: „Gute Auszubildende übernehmen wir.“

Die assistierte Ausbildung, das berichtet Yasemin Keilau von der DAA, hat sich längst als ein gutes Mittel bewährt, um junge Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die es womöglich im ersten Versuch nicht geschafft haben. Sie erklärt auch, wie das Bildungswerk dabei vorgeht. „Wir versorgen die Ausbildungsplatzsuchenden mit Adressen und unterstützen sie auch bei der ersten Kontaktaufnahme.“ Selbstverständlich bleibt die DAA auch an der Seite ihrer Schützlinge, wenn die Ausbildung begonnen hat.

Ronny Hans gibt derweil schon mal einen Ausblick, was auf Tsvetan Ivanov während seiner Ausbildung zukommen wird. „Kommunikation ist natürlich ganz wichtig in unserem Beruf, wobei wir ihm auch die Zeit geben, ein wenig aufzutauen.“ Produkt-Schulung und die Nutzung elektronischer Medien sind bei Detlef Louis obligatorisch. Aktuell bedeutet das für Ivanov, dass es für ihn zunächst in den Wareneingang geht, ehe er in den Verkauf wechselt. Die (Motorrad)Technik steht dann etwas später auf dem Programm.