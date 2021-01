Ernennung : Katholische Gemeinden Hilden und Haan haben neuen Pfarrer

Hilden Erzbischof Kardinal Woelki hat Kaplan Sebastian Lambertz zum Pfarrer für den Sendungsraum Hilden und Haan ernannt. Das teilen die katholischen Gemeinden St. Jacobus Hilden und St. Chrysanthus und Daria Haan auf ihren Internetseiten mit.

„Im noch neuen Jahr liegen fast neun Monate vor uns, bevor ich in Hilden und Haan beginnen werde“, teilt Lambertz mit: „Diese Zeit möchte ich auch noch nutzen, um als Pfarrverweser im Sendungsraum Neuss-Süd einige Dinge zum Abschluss beziehungsweise auf den Weg zu bringen.“ 2013 wurde der gebürtige Siegburger (Jahrgang 1981) im Kölner Dom durch Kardinal Meisner zum Priester geweiht. Seine erste Kaplanstelle trat er von 2014 bis 2018 in Düsseldorf-Gerresheim an. Seit dem Sommer 2018 arbeitete er als Kaplan in den südlichen Stadtteilen der Stadt Neuss, im Sendungsraum Neuss-Süd. Dort sei er seit Dezember 2019 ebenfalls Pfarrverweser: „Ich wünsche mir, dass wir in einem guten und fröhlichen Miteinander die nächsten Schritte des pastoralen Zukunftsweges für unsere Gemeinden gestalten werden.“