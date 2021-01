Hilden : Johanniter schließen sich zusammen

Hilden Aus dem Kreisverband Mettmann und dem Regionalverband Bergisch-Land wird der Regionalverband Bergisches Land. Rund 265 Mitarbeitende sind hier beschäftigt, ehrenamtlich engagieren sich rund 460 Helferinnen und Helfer in der Region.

Die Johanniter werden weiterhin mit ihren Diensten und Leistungen an allen Standorten vertreten sein. So können die Menschen in der Region darauf vertrauen, dass die Johanniter sie in Zukunft genauso in ihrem Alltag unterstützen wie bisher auch.