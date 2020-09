Aus dem Polizeibericht : Dieb bricht in Hilden drei Autos auf

Hilden Auf einem Restaurant-Parkplatz an der Elberfelder Straße 175 hat ein Unbekannter am Dienstagabend drei Autos aufgebrochen und Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. Ein Zeugin sah den Mann, als er auf einem Fahrrad flüchtete.

Das Geräusch einer zerbrechenden Glasscheibe ließ eine Frau am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Waldschenke aufhorchen. An einem dort abgestellten Fiat entdeckte die Frau eine eingeschlagene Seitenscheibe. Gleichzeitig bemerkte sie einen Mann, der sich in verdächtiger Art und Weise auf einem Fahrrad vom Parkplatz entfernte.