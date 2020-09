Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten geht leicht zurück

Kreis Mettmann Gegenüber Montag ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreis Mettmann leicht zurückgegangen. Die Entwicklung in den zehn Städten des Kreises verläuft unterschiedlich.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 99 (-4) Infizierte. Davon leben in Erkrath 7 (+1), in Haan 1 (+1), in Heiligenhaus 1 (-1), in Hilden 13 (-3), in Langenfeld 17 (-3), in Mettmann 8, in Monheim 13 (-1), in Ratingen 17, in Velbert 21 (+2) und in Wülfrath 1. Inzwischen gelten 1814 Personen (+16) als genesen.