Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wieder ein Sprung nach oben

Kreis Mettmann Seit Tagen pendelt die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreis Mettmann um die hundert Fälle. Von Dienstag auf Mittwoch gab es wieder einen Sprung in den dreistelligen Bereich.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 107 Infizierte (+8). Davon leben in Erkrath 7, in Haan 4 (+3), in Heiligenhaus 1, in Hilden 17 (+4), in Langenfeld 18 (+1), in Mettmann 7 (-1), in Monheim 13, in Ratingen 19 (+2), in Velbert 20 (-1) und in Wülfrath 1.