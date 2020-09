Polizei bittet um Hinweise : Straftaten-Serie in Hardt

In einem Mönchengladbacher Stadtteil haben sich die Straftaten gehäuft. Foto: dpa, frg fpt

Mönchengladbach Drei Fahrräder wurden gestohlen und acht Autos beschädigt. Dazu gab es noch Einbruchsversuche und ein zerschnittenes Cabrio-Dach.

Einbruchsversuche, Vandalismus, Pkw-Ausbrüche – und das alles gleich in Serie. Der Polizei sind am vergangenen Wochenende zahlreiche Straftaten gemeldet worden. Sie alle wurden in Hardt begangen.

So wurden am Sonntag drei Einbruchsversuche in Mehrfamilienhäusern am Gartenkamp festgestellt und angezeigt. Gleich acht Versuche von Pkw-Aufbrüchen, bei denen Lackschäden an den Türen entstanden, gab es im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag an der Straße Am Mittelkamp. Am Karrenweg hat ein unbekannter Täter einem Ford Transit aufgebrochen und durchwühlt. Laut Polizeibericht wurde aber offensichtlich nichts entwendet.

In der Nacht zum Montag verschwand aus einem VW Beetle am Gartenkamp ein Geldschein. Gleiche Nacht, gleiche Straße, gleicher Fahrzeugtyp: An einem VW Beetle schlitzte ein Unbekannter ein Stoffdach auf. In diesem Fall wurde der mutmaßliche Täter beobachtet: Der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Mann trug eine dunkle Kapuzenjacke und hatte ein Trekkingrad bei sich.

Drei Fahrräder sind in der Nacht zum Samstag an der Straße Am Mittelkamp entwendet worden; eines davon konnte jedoch am nächsten Morgen in unmittelbarer Nähe gefunden werden.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290 gemeldet werden.

(RP)