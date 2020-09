Ruhender Verkehr in Gruiten : Birkensauna – Parken bleibt ein Ärgernis

Die Birkensauna in Gruiten zieht viele Besucher an. Foto: Birkensauna

Haan Auf längere Sicht wird sich an der angespannten Parkplatzsituation rund um die Birkensauna wohl nichts ändern. Dies teilte die Stadt jetzt auf Anfrage mit. Parken im Wohngebiet sei nicht verboten.

Von Peter Clement

Das Hinweisschild am Parkplatz Birkenweg hat einige Bewohner besonders verärgert: „Im Wohngebiet dürfen Sie auch parken“, steht dort zu lesen. Und das tun die Leute auch, wie die Haaner Stadtverwaltung jetzt in einer Antwort auf eine SPD-Anfrage bestätigte. „An der Millrather Straße betreibt die Birkensauna zwar einen Parkplatz, die Kapazitäten reichen aber in den Hochzeiten offensichtlich nicht aus“, heißt es da. „Daher weichen die Besucher ins Wohngebiet aus.“ Und laut Straßenverkehrsordnung sei das auch erlaubt.

Die Sozialdemokraten hatten bemängelt, nach der Wiedereröffnung der Birkensauna im Anschluss an die coronadingte Schließung hätten sich vermehrt Anlieger insbesondere des Birkenwegs an sie gewandt und sich über mehr Autos mit erhöhter Geschwindigkeit, Hupen und Nutzung der Straßen zum Parken beschwert. Das Hinweisschild des Betreibers heize die Situation noch an.