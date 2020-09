Perspektiven in Hilden : Voller neuer Ideen für den Ruhestand

Susanne Wiescher (Mitte) hat der EFI-Kurs viel gebracht. Sabine Kussel-Schmitz (l.) und Janine Wrobel (r.) informieren Interessierte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Susanne Wiescher hat 40 Jahre als Polizistin gearbeitet. Zuletzt leitete sie das Kriminalkommissariat in Hilden. Im Ruhestand sucht sie neue Perspektiven. Dabei hilft ihr ein EFI-Kurs (Erfahrungswissen für Initiativen).

Die Freude, das Berufsleben mit seinen Zwängen endlich hinter sich lassen zu können, geht bei Rentnern und Pensionären häufig mit der Frage einher, wie das neue Rentner-Leben fortan strukturiert werden soll. Soziale Kontakte auf beruflicher Ebene brechen häufig weg. Die Kinder sind aus dem Haus. Es kommt etwas Neues, aber was.

„Mama, wenn Du nicht mehr arbeiten gehst, dann wird Dein Leben eine einzige Katastrophe“, musste sich Susanne Wiescher, die mit 62 vitalen Jahren pensioniert wurde, von ihren besorgten Kindern sagen lassen. Dabei war ehrenamtliches Engagement für die frühere Kriminalbeamtin kein Neuland. In der Hildener St. Jacobus Kirchengemeinde hatte sie bereits die Vorbereitung von Kindern auf die heilige Kommunion übernommen, zudem singt sie im Kirchenchor.

Info Einblick in viele interessante Projekte Was Das siebentägige Fortbildungsseminar vermittelt Einblicke in Projekte innovativer, sozialer und kultureller Arbeit. Infos und Anmeldung bei Sabine Kussel-Schmitz (Tel. 02103-4 65 43, E-Mail: kussel-schmitz@kath-hilden.de), bei Janine Wrobel (Tel. 02103-24 01 88, wrobel@awo-hilden) sowie unter www.efi-hilden.de

Kurioserweise war der EFI-Kurs, ein Bildungsprogramm, bei dem die katholische Kirchengemeinde mit der Arbeiterwohlfahrt und der Stadt Hilden kooperieren, der „jungen“ Pensionärin bislang nicht aufgefallen. „Ich glaube, das ist was für dich“, erklärte mir dann eine Bekannte, die ich per Zufall in der Stadt traf“, erinnert sich Susanne Wiescher. Sie informierte sich dann über das EFI-Programm, wobei EFI für Erfahrungswissen für Initiativen steht, nahm teil und bereute die Teilnahme nie.

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, startet unter Corona-Bedingungen das neue Fortbildungsseminar „Ehrenamtliches soziales Engagement in Verantwortungsrollen“. „In dem kostenlosen Workshop geht es zunächst darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Vorstellung über ihre Erfahrungen, Know how und Vorstellungen bekommen, ehe sie sich an die Entwicklung eigener Projekte begeben“, sagt Sabine Kussel-Schmitz vom Nachbarschaftszentrum der katholischen St. Jacobus Kirchengemeinde. „Man erfährt auf diese Weise auch viel über sich selbst, seine Stärken und wie man mit Menschen umgeht“, sagt Wiescher. Sie betont die Win-Win-Situation des sozialen Engagements immer wieder. Durch den ehrenamtlichen Einsatz für andere bekomme man viel für sich zurück.

Elf Jahre gibt es in Hilden bereits das EFI-Programm, in dessen Rahmen sich bereits über 100 engagierte Menschen fortgebildet haben. Viele nachhaltige Projekte seien bereits aus EFI-Kursen entstanden, darunter das Sonntagscafé, die Lernpaten sowie der Markt der Möglichkeiten. „Wir sind sehr froh über die Unterstützung und die neuen Impulse, die EFI-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in unsere Arbeit einbringen“, ergänzt Janine Wrobel vom Josef-Kremer-Haus der Awo.