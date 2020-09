Fall in Grevenbroich : Harley Davidson in Elsen gestohlen

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Elsen In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte ein Motorrad der Marke Harley Davidson vom Parkplatz an der Konrad-Thomas-Straße in Elsen gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken