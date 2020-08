Diebstahl in Menzelen : Motorrad in der Einfahrt gestohlen

Im Alpener Ortsteil Menzelen wurde eine Kawasaki gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Menzelen Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Zeit zwischen 1 und 10 Uhr ein schwarzes Motorrad Kawasaki Z 1000 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-HG 4 gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, war die Maschine auf einer Grundstückszufahrt an der Straße Am Feldrain geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.

(bp)