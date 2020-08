Gezielte Verkehrskontrollen : Viel zu laut – Polizei stoppt Harley-Fahrer

Mettmann Zu schnell, zu laut, verbotswidrig überholt – am Sonntag hat die Kreispolizeibehörde Mettmann bei gezielten Verkehrskontrollen in Mettmann und Velbert Motorradfahrer überprüft.

(RP) Bei den Verkehrskontrollen war der Verkehrsdienst dabei auch wieder mit dem so genannten „ProVida“-Krad im Einsatz. Bei dem ProVida-Krad handelt es sich um ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad, das in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.

Zudem musste die Polizei drei Anzeigen wegen unzulässigen Überholens fertigen – darunter eine gegen den Fahrer einer Harley Davidson. Der 58-Jährige hatte auf dem Südring in Fahrtrichtung Ratingen verbotswidrig gleich mehrere Fahrzeuge überholt und dabei ihm entgegenkommende Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet. Ein ebenfalls 58-jähriger Harley Davidson-Fahrer geriet auf der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert in die Kontrolle des Krad-Fahrers – aber nicht, weil der Velberter zu schnell war, sondern weil sein Motorrad deutlich zu laut war: So hatte der Mann den Schalldämpfer seiner Maschine derart umgebaut, dass die durchgeführte Geräuschmessung vor Ort einen Wert von 113 Dezibel ergab.