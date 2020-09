Aktion der Harley-Davidson-Freunde aus Kevelaer und Umgebung : Motorrad-Konvoi zum Kinderhospiz

In Kevelaer starteten die Motorradfahrer zu ihrem Benefizkonvoi. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Harley-Davidson-Freunde aus Kevelaer und Umgebung haben eine Charity-Aktion organisiert. Insgesamt 12.500 Euro wurden gespendet. Am Sonntag fuhren die Biker gemeinsam nach Gerresheim in der Landeshauptstadt.

Die zwei- bis dreihundert Motorradfahrer bilden ein gewohntes Bild. Schwarze Jacken mit Aufklebern, die dazu passenden Stiefel, getragen von breitgebauten und bärtigen Männern. Hinter diesem Biker-Treffen und diesen Fahrern steckt aber mehr, als es von außen vielleicht den Anschein hat. „Mit der Aktion treten wir auch ein bisschen dem Image von den gefährlichen Motorradfahrern entgegen“, betont Arno Verheyen von den Harley-Davidson-Freunden aus Kevelaer und Umgebung. Denn zwischen all den Motorrädern treiben sich Frauen und Männer in gelben Westen rum, die Geld für das Kinderhospiz Regenland in Düsseldorf sammeln.

Dafür sind die Biker zahlreich aus Nordrhein-Westfalen in Kevelaer zusammengekommen. Um 11.30 Uhr trafen die Teilnehmer nach und nach beim Restaurant Alt Derp, vielen bekannt als Stassen, ein und trotzten dem nicht mehr ganz so sommerlichen Wetter. Voraussetzung, um teilzunehmen, war eine Spende von zehn Euro. Aber nicht nur Motorradfahrer waren eingeladen zu spenden. Schon einmal in diesem Jahr hatten die Harley-Freunde und andere Biker-Gruppen positiv für Aufsehen gesorgt, als sie dem todkranken Peter Vondermann aus Bedburg-Hau den Wunsch erfüllten, noch ein Mal viele Motorräder zu sehen und auch in einem Gespann zu fahren. Die Aktion kam nicht nur bei Vondermann und Außenstehenden an, auch die Harley-Davidson Freunde wollten dieses Jahr erneut gutes tun. Die Wahl fiel aufs Kinderhospiz Regenbogenland. Ursprünglich ging es dabei nur um Geschenke in Form von Spielsachen. Vieles aus dem Juni wiederholte sich dann. „Vor sieben Wochen haben wir die Aktion gestartet, dann ist es zum Selbstläufer geworden“, beschrieb Verheyen.

Info Das Regenbogenland in Düsseldorf Hospiz Das Regenbogenland in Düsseldorf-Gerresheim ist ein Haus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund einer lebensverkürzenden Erkrankung oder einer schweren Behinderung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung haben.

Erneut kamen immer mehr Leute dazu. So auch Jörg Borns, der mit Freunden aus Marl und Gelsenkirchen angereist kam. Über einen Biker-Freund hatten sie von der Aktion gehört. „Es ist wichtig auch mal was zurückgeben zu können“, so Borns. Den gleichen Gedanken hatten viele, das Geld für die Spielzeuge kam schnell zusammen. Nicht nur das, die insgesamt 12.500 Euro an Material- und Geldwert, konnten damit auch für medizinische Geräte verwendet werden. Die gekauften Spielzeuge wollten die Biker gerne persönlich nach einer Tour nach Düsseldorf übergeben.