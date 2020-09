Kriminalität in Leverkusen : Polizei bittet um Hilfe in zwei Fällen

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Leverkusen In einem Diebstahlsfall und bei einem -versuch bittet die Polizei um Mithilfe. Zwischen Dienstagabend, 15. September, 18.30 Uhr und Mittwochabend, 16. September, 18 Uhr wurde vor dem Sozialamt an der Humboldtstraße in Opladen ein schwarzer Motorroller entwendet.

Es handelt sich um einen Roller der der Marke „Jinan Qingqi Motorcy“ mit dem Versicherungskennzeichen „720HAB“. Am Mittwoch, 16. September, geggen 16.10 Uhr haben Unbekannte auf der Albert-Schweitzer-Straße in Steinbüchel die Seitenscheibe eines dort abgestellten Ford Transit eingeschlagen. Die Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder auch per EMail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

(bu)