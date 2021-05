Wert im Kreis Mettmann bei 224,5 : Deshalb steigt die Inzidenz immer weiter

Kreis Mettmann Platz drei in NRW, Rang 17 in Deutschland – unsere Region gehört bei der Inzidenz aktuell zur Spitzengruppe. Der Kreis Mettmann erklärt diesen Anstieg mit einem Personalengpass im Gesundheitsamt und technischen Problemen.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist in den vergangenen Tagen in schwindelerregende Höhen gestiegen. Am Montag liegt sie bei 224,5 – der dritthöchste Wert in NRW, deutschlandweit belegt der Kreis Rang 17. „Wir hatten einen Personalengpass im Gesundheitsamt“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Mitarbeiter seien krank geworden, dadurch konnten die Fälle nicht mehr zeitnah erfasst und bearbeitet werden. Doch mittlerweile habe der Kreis alle Neuinfektionen nachgeliefert. Momentan laufen noch die Tage mit den Nachmeldungen in die Inzidenz-Berechnung mit ein. Erst ab Donnerstag verfälschen sie nicht mehr den aktuellen Wert, denn dann fallen die Tage mit Nachmeldungen von Corona-Neuinfektionen aus der Rechnung.