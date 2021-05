Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 10. Mai) : 18 Neuinfektionen, Inzidenz steigt leicht

Am Montag vermeldet das Gesundheistamt 18 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Montag 18 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen.

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach verzeichnet am Montag (Stand: 9 Uhr) 18 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sind aktuell 704 Personen in der Stadt infiziert.