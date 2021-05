„Ich mache wieder auf“ : Hildener Wirte melden sich mit einem Video eindrucksvoll zurück

Info

Thorsten Klimczak betreibt seit vielen Jahren Gaststätten in Hilden. Zunächst das „Le Premier“, dann den „Partykeller“ und seit 2011 das „Barock“ am Fritz-Gressard-Platz. Im vergangenen Jahr hat er sich als unabhängiger Kandidat um das Amt des Bürgermeisters beworben. Mit 6,01 Prozent der Stimmen holte er den dritten Platz hinter der ehemaligen Bürgermeisterin Birgit Alkenings und dem neuen Amtsinhaber Claus Pommer. „Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Mich haben 1500 Hildener gewählt. Was will man mehr?“, sagte Klimczak nach der Wahl.