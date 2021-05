Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeister erhält in Hilden Unterschriftenliste : Anwohner des Nove-Mesto-Platzes senden SOS

Auf dem Nove-Mesto-Platz treffen sich regelmäßig Jugendliche. Das hat zu Konflikten mit Anwohnern geführt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Am Montag haben sie Bürgermeister Claus Pommer eine Petition mit 77 Unterschriften überreicht. Sie kritisieren das Instagram-Video, in dem er sich direkt an die Jugendlichen wendet.