Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Verzögerte Fall-Erfassung: Inzidenz klettert über 224

Kreis Mettmann Der Inzidenzwert im Kreisgebiet steigt weiter. Das liegt aber daran, dass eine Vielzahl von Krankheitsfällen erst nachträglich registriert werden konnten. Der Kreis geht von einem Sinken der Inzidenz in den nächsten Tagen aus.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 1667 Infizierte erfasst, 1 weniger als Sonntag. Davon leben in Erkrath 113 (-1; 5 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 81 (+1; 2 neu, 1 genesen), in Heiligenhaus 104 (-2; 1 neu, 3 genesen), in Hilden 138 (+4; 7 neu, 3 genesen), in Langenfeld 238 (+10; 15 neu, 5 genesen), in Mettmann 83 (-4; 4 neu, 8 genesen), in Monheim 178 (-9; 4 neu, 13 genesen), in Ratingen 316 (+6; 22 neu, 16 genesen), in Velbert 349 (-7; 8 neu, 15 genesen) und in Wülfrath 67 (+1; 2 neu, 1 genesen).