Von Mittwoch bis Sonntag in Hilden Darum lohnt sich ein Besuch der Hildener Jazztage

Absoluter musikalischer Höhepunkt wird am Samstag, 3. Juni, 21.30 Uhr der Auftritt der WDR-Bigband unter dem Motto „Bring in the Funk!“ in der Stadthalle sein. Der WDR überträgt dieses Konzert live. Eine Programmänderung gibt es für das Konzert um 20 Uhr in der Stadthalle. Eigentlich hätte von Biréli Lagrène das Konzert mit Joscho Stephan (Gitarre) spielen sollen. Jedoch wird nicht Lagrène, sondern Gitarrist Mozes Rosenberg gemeinsam mit Joscho Stephan auf der Bühne stehen.