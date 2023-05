Noch keine Bewerber Hildener Karneval sucht Prinzenpaar

Ist der Karneval in Hilden in Gefahr? „Nein“, sagt Philipp Jüntgen, Sprecher des Carneval Comitees Hilden (CCH), nachdrücklich. „Wir suchen ein Prinzenteam, das für die Session natürlich im Fokus steht – doch die Vereine, Mitglieder, Bürger und Veranstaltungen bilden ebenso Jahr für Jahr den Karneval.“ Eins jedoch ist klar: Für die kommende Session fehlen den Hildener Narren noch die Hauptdarsteller – Prinz, Prinzessin, Hofdame und Adjutant. Das CCH geht daher einen neuen Weg und hat einen Aufruf in den Sozialen Medien veröffentlicht.