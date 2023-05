Sanierung zahlt sich aus LEG-Mieter sparen nach Sanierung Heizkosten

Die Gebäude an der Berliner Straße sind nicht die ersten, die energetisch saniert wurden. In den letzten zwei Jahren wurden beispielsweise energetische Modernisierungsmaßnahmen in der Otto-Hahn-Straße, Brandenburger Straße, Erfurter Straße, Stendaler Straße abgeschlossen. Den Auftakt machten ab dem Jahr 2008 die sogenannten „Himmelshäuser“ (der Name rührt daher, weil deren weiße Farbe an Wolken erinnert) an der Jenaer Straße. Der Komplex bildete seinerzeit das größte Niedrigenergiehaus in Nordrhein Westfalen. Weitere Modernisierungen werden folgen. „Wir prüfen individuell unter Abwägung drei wesentlicher Faktoren: Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit, Bezahlbarkeit für unsere Kunden und Klimaschutz.“