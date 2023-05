Polizei Hilden sucht Zeugen Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Zweirädern

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montag, 29. Mai, auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Henkenheide und Beckersheide in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Radfahrerin befuhr gegen 16.30 Uhr den Verbindungsweg aus Richtung Henkenheide kommend. In Höhe der Einmündung zur Beckersheide kollidierte ein von rechts kommender Radfahrer mit ihr. Beide stürzten. Der unbekannte Radfahrer stieg wieder auf und fuhr davon. Die Frau erlitt eine Fraktur und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der flüchtige Radfahrer wird beschrieben: - circa 20-23 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Statur, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer blauen Jeans.