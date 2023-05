Sparkasse HRV PS-Sparen: Vereine freuen sich über Spenden

Zum Beispiel die Kita St. Konrad: „Wer gerne liest, hat möglicherweise einen ganz bestimmten Lieblingsplatz dafür – einen gemütlichen Sessel vielleicht, eine ruhige Ecke, in der es sich nach Herzenslust schmökern lässt“, so ein Sprecher der Sparkasse. Beim Lesenachwuchs in der Kindertagesstätte gehe es zwar momentan (noch) vor allem um Bilderbücher. „Über eine Leseecke würden die Kinder sich trotzdem sehr freuen. Und die sollen sie nun auch bekommen – Lesehöhle und Vorlesesofa inklusive“, so der Sprecher weiter. Das ist eines der Projekte, die in diesem Jahr mit einer Spende der Sparkasse HRV aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens finanziert werden können, hieß es weiter. Insgesamt 16 gemeinnützige Hildener Einrichtungen können laut Sprecher mit einer solchen Spende ihre Projekte verwirklichen. Vor einigen Tagen fand in der Sparkasse die offizielle Übergabe statt.