Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal Mietwagen für 23.000 Euro verkauft

Daraufhin will der Angeklagte den Wagen im Internet angeboten haben und nach Hilden gefahren sein, um den Bekannten zu treffen. Der wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, in der der Daimler gestanden habe. Weil der Bekannte kurz darauf in den Urlaub geflogen sei, habe er ihm die Schlüssel für den Wagen und seine Wohnung gegeben. Dort habe er dann während des Verkaufsgesprächs mit dem neuen Eigentümer die Papiere geholt. Das diese gefälscht waren und die Vordrucke zuvor bei der Zulassungsstelle in Düsseldorf geklaut worden waren, will der Solinger nicht gewusst haben. Dass er einen Ausweis mit falschem Namen vorgezeigt hat, in dem ein Bild von ihm aus jüngeren Jahren „reingebastelt“ gewesen sei? Auch das stimme nicht, er sei nicht der Mann auf dem Foto.