Tier der Woche Jimm kann (noch) nicht alleine bleiben

Jimm mag so gar nicht allein bleiben. Seine neuen Besitzer sollten viel Zeit für ihn haben und ihn nicht zu lange allein lassen. Vielleicht dürfen ihn das neue Frauchen oder Herrchen mit zur Arbeit nehmen. Allein zu Hause gelassen, könnte der hübsche Kerl die Wohnung so umdekorieren, wie es seinen Zweibeiner nicht unbedingt gefallen würde. Außerdem weint und bellt Jimm, sodass sich Nachbarn gestört fühlen könnten. Aber vor allem für ihn ist dies eine stressige Situation, die mit viel Ausdauer in kleinen Einheiten, die man nach und nach verlängert, trainiert werden sollte.