Fünf Fahrzeuge beschädigt : Betrunkener fährt in parkende Autos

Foto: Polizei 6 Bilder Betrunkener rammt mehrere Autos

Hilden Bei einem Unfall in Hilden ist ein 21 Jahre alter Haaner am frühen Montagmorgen mit seinem Auto auf der Elberfelder Straße in Hilden gegen mehrere parkende Fahrzeuge gefahren. Die Beamten führten vor Ort einen Alkoholtest durch. Ergebnis laut Polizei: 1,4 Promille.

Die Wucht des Aufprall katapultierte das parkende Auto auf den Bürgersteig, insgesamt fünf Fahrzeuge sind bei dem Unfall am frühen Montagmorgen beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auf der Elberfelder Straße war gegen 5.05 Uhr morgens ein 21 Jahre alter Haaner mit seinem Hyundai in Richtung Hilden unterwegs. In Höhe der Unterführung des Ostrings kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort abgestellten Nissan Micra zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Nissan auf den vor ihm abgestellten Opel Corsa auf und wurde anschließend auf den Gehweg geschleudert, wo er mit einer Betonwand kollidierte. „Der Opel Corsa wurde auf zwei weitere, vor ihm geparkte Fahrzeuge, einen Opel Corsa sowie einen Peugeot Traveller, gedrückt“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren zum Teil nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 15.000 Euro. „Der 21-Jährige Haaner blieb trotz der Wucht des Aufpralls glücklicherweise unverletzt“, so die Sprecherin weiter.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten jedoch Alkoholgeruch beim Fahrer auf. „Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 1,4 Promille (0,69 mg/l) auffallend positiv.“