Kfz-Meister in Hilden mit Integrationspreis ausgezeichnet : Hamid Sulhdost hat sein Schicksal gemeistert

Kfz-Meister in Hilden mit Integrationspreis ausgezeichnet

Hilden Als 13-Jähriger hat er mit seiner Familie Afghanistan verlassen, floh über Russland, Belarus und Polen, lebt und arbeitet nun in Hilden. Warum er dafür jetzt einen Preis erhält.

Welche Erfolge die Integrationsgeschichte von geflüchteten Menschen schreiben kann, beweist die berufliche Karriere von Hamid Sulhdost. Er ist Anfang der 1990er Jahre als 13-Jähriger mit Mutter, Schwester und Bruder aus Kabul geflohen. Heute unterstützt er als KfZ-Meister und Werkstattleiter im Hildener Autohaus Gierten die Ausbildung junger Menschen, darunter viele mit Migrationshintergrund . Anlässlich des bundesweiten zehnten Diversity-Tages haben die NRW-Handwerkskammer und der Westdeutsche Handwerkskammertag Hamid Sulhdost und seinen Arbeitgeber, das Hildener Autohaus Gierten, jetzt mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. So wird auch das Engagement des Arbeitgebers gewürdigt: An den Standorten Hilden und Langenfeld beschäftigt das Autohaus Gierten derzeit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 40 Prozent der Belegschaft hat dabei einen Migrationshintergrund.

Tierheim in Hilden

Tierheim in Hilden : Die kleine Hummel-Retterin mit dem großen Herzen

VfB 03 Hilden spielt am 18. Juni gegen Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf : VfB 03 Hilden spielt am 18. Juni gegen Fortuna Düsseldorf

Was der 43-jährige gebürtige Afghane in den vergangenen 30 Jahren erlebt hat, liest sich wie eine beispielhafte Geschichte aus Fluchtabenteuer, teils unter lebensbedrohlichen Bedingungen, und beruflicher Bilderbuch-Karriere, in der Dankbarkeit und Ehrgeiz eine ideale Mischung eingegangen sind.