Beratung in Hilden : Verbraucherberater geben gratis Tipps zur Solarenergie

Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen und die Photovoltaik- (PV)-leistung in Deutschland auf rund 200 Gigawatt vervierfachen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hilden Steigende Energiepreise, aber auch der Wunsch nach Unabhängigkeit vom eigenen Energieversorger sorgen derzeit für eine enorme Nachfrage bei Solarstromanlagen. Für Eigenheimbesitzer und Mieter gewinnt der Betrieb von Photovoltaikanlagen damit stark an Bedeutung.

Tipps zur passgenauen Solarstromanlage auf dem Dach und anderen Energiethemen gibt die Verbraucherzentrale den Hildenern wieder kostenlos am Donnerstag, 9. Juni, von 9 bis 12 Uhr. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Lara Müller per E-Mail an klima@hilden.de entgegen. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Thomas Bertram ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an.