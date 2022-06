Verbraucherzentrale Neuss : Der Beratungsbedarf steigt

Neuss Die Neusser Verbraucherzentrale sieht sich vor allem bei Energiefragen stärker gefordert. Doch es gibt weitere interessante Erkenntnisse aus dem Jahresbericht 2021.

(barni) Abzocke per SMS, E-Mail oder in den sozialen Medien, gekündigte Strom- und Gasverträge, hohe Energiepreise und einiges mehr sorgten dafür, dass der Rat der Verbraucherzentrale im vergangenen Jahr sehr gefragt war. Das spiegelt auch der Jahresbericht 2021 wider, der jetzt vorgestellt wurde. Dorothea Khairat, Leiterin der Verbraucherzentrale ist besonders stolz darauf, dass trotz Lockdownphasen und wechselnden G-Regeln flexible und verlässliche Zugänge zur Beratung sichergestellt werden konnten.

Christian Fuchs berät seit über zehn Jahren zu Fragen der Energie, und so viel zu tun wie im vergangenen Jahr hatte er noch nie: „Im Dezember hatten Stromanbieter massenhaft Verträge beendet. Das ist eine vertragliche Pflichtverletzung“, erklärte er. Die Ersatzversorgung wurde dann ganz erheblich teurer, wobei die Neusser Stadtwerke noch vergleichsweise preiswert seien.

Versorger müssen Preiserhöhungen vier Wochen vorher ankündigen. „Wir greifen an, wenn dies unterlassen wurde“, erklärte Fuchs. Er erinnert sich an eine ältere Dame, die über 10.000 Euro für Strom nachzahlen sollte. Die Forderungen stellten sich als begründet heraus, Stromfresser war eine Nachtstromspeicherheizung. Kein Wunder, dass die Nachfrage bei Informationsangeboten zum Energiesparen ausgebucht sind. Die Verbraucherzentrale informiert auch über Alternativen zu Öl, Gas und Strom zum Heizen.

Energiekosten zwingen Betriebe in Mettmann in die Knie

Energiekosten zwingen Betriebe in Mettmann in die Knie : Flaute im Neanderland

Immobilien in Neuss

Immobilien in Neuss : CDU fordert Lotsen-Stelle für energetische Sanierung

Wer auf Fake-Shops hereinfällt, bleibt in aller Regel auf seinem Schaden sitzen. Umso wichtiger ist Aufklärung. Dorothea Khairat warnte vor einem Kauf über Klarna: „Das Problematische ist, dass der Kunde damit eine Dreierbeziehung eingeht. Wenn er einen Artikel zurückgibt, kann es passieren, dass der Online-Shop das Geld an Klarna nicht zurückgibt, Klarna kann sich dann an den Kunden wenden.“