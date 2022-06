Weltkindertag in Hilden : Kinder helfen Kindern mit Spende

Hilden Das Fest zum Weltkindertag in Hilden im vergangenen Jahr brachte 1111 Euro an Spenden ein. Der Kinderschutzbund plant damit unter anderem ein neues Projekt, für das es immer größeren Bedarf gibt.

Maylin (9) und Ester (11) können sich noch sehr gut an den Weltkindertag im vergangenen Jahr erinnern. Denn sie haben ihn nicht einfach nur mitgefeiert – sie und viele andere Kinder und Jugendliche haben tatkräftig dabei geholfen, dass sich die Erwachsenen jetzt über ein hübsches Sümmchen Geld freuen können: 1111 Euro sind beim Hildener Fest zum Weltkindertag am 21. September vergangenen Jahres zusammen gekommen. Die übergab Mike Dörflinger vom Jugendamt der Stadt Hilden jetzt in Form eines symbolischen Schecks an die neue Leiterin des Hildener Kinderschutzbundes, Nadine Lichtenwimmer. Sie weiß schon genau, was sie mit dem Geld anfangen will: Ein Teil geht in das Präventionsprogramm „Schlafsack“ zur Vermeidung des Plötzlichen Kindstods. Und der andere Teil hilft, ein neues Projekt aufzubauen, das sich an die Eltern von Kindern mit ADS- oder ADHS-Syndrom richtet – also die Erziehungsberechtigten von Mädchen und Jungen, denen es schwer fällt, sich über längere Zeit zu focussieren und konzentrieren. Für sie sollen eine Kontaktstelle und Selbsthilfegruppen eingerichtet werden – ein Angebot, das auf einen immer größer werdenden Bedarf stößt, wie Lichtenwimmer erzählt.