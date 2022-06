Kinder- und Jugendgesundheit : Für gesunde Kinder: „Lott jonn“ sucht Verstärkung

In „Lott jonn“-Kursen wird Kindern auch Wissen über gesunde Ernährung vermittelt. Foto: RP/Kreis Mettmann

KREIS METTMANN Gutes Essen und viel Bewegung von Kindesbeinen an, das sind die Grundsteine für Gesundheit und Lebensfreude. Genau diese Botschaft verbreitet die „Lott-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit“ des Kreisgesundheitsamtes schon seit vielen Jahren mit ihren zahlreichen Aktivitäten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wird frühzeitig gesundheitsförderliches Verhalten erlernt, prägt es uns ein Leben lang. So einfach die Botschaft auch ist, die Umsetzung gelingt häufig nicht. „Höchste Zeit also, wieder an erfolgreiche Rezepte anzuknüpfen“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises Mettmann. Denn nicht wenige Kinder hätten sich pandemiebedingt weniger bewegt und zu viel Süßes gegessen.

„Lott jonn“ nimmt nun mit einfach umsetzbaren Ideen und Anregungen (wie etwa Minisportabzeichen und Ernährungsführerschein) in Kindeagesstätten und Grundschulen wieder Fahrt auf. Dafür wird Unterstützung benötigt. Für den Einsatz als Kursleitung von psychomotorischen Fördergruppen in Monheim und Velbert werden Fachkräfte mit Zusatzqualifikation für den Bewegungs- und den Ernährungsbereich gesucht.

„Ein besonders erfolgreiches Konzept ist der Ernährungsführerschein in den 3. Klassen. Aber auch mit anderen Maßnahmen in Kitas wollen wir im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten nun wieder starten“, kündigt Heide Förster vom „Lott-Jonn“-Team an. „Interessierte motopädische und heilpädagogische Fachkräfte, Sportlehrer und Übungsleiter, die auf Honorarbasis bei uns einsteigen möchten, dürfen sich gerne bei uns melden“, fügt sie hinzu.

Wer Kontakt zur „Lott-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit“ des Kreises aufnehmen will, kann dies per E-Mail an die Adresse v.noti@kreis-mettmann.de tun. Auch telefonische Anfragen sind unter der Nummer 02104 – 992259 möglich.

(peco)