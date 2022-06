Tierheim in Hilden : Die kleine Hummel-Retterin mit dem großen Herzen

Franziska Nolte (r.) zeigt Viktoria eine Schildkröte, die gerade im Tierheim versorgt wird. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Viktoria Woitschik hat vor einigen Tagen eine verletzte Hummel entdeckt. Die Elfjährige wollte sie retten, weshalb die Eltern mit ihr von Düsseldorf nach Hilden fuhren. Das Tierheim bedankt sich mit einer Führung.

Die kleine Viktoria Woitschik hat ein riesengroßes Herz. Die Elfjährige hat vor ein paar Tagen eine verletzte Hummel gefunden. Und ihre Eltern sind mit ihr zum Tierheim nach Hilden gefahren, damit dem pelzigen Insekt dort geholfen wird. „Doch die Hummel ist auf dem Weg nach Hilden leider gestorben“, erzählt Viktoria – und schaut dabei traurig zu Boden.

„So viel Tierliebe ist leider selten geworden“, sagt Siegfried Hornung, zweiter Vorsitzender des Tier- und Naturschutzvereins Hilden. Die Mitarbeiter des Tierheims waren gerührt und wollten sich bei Viktoria und ihren Eltern mit einer Führung bedanken. Die fand am Donnerstag statt – und dabei erzählte die junge Tierschützerin noch einmal die ganze Geschichte.

Info Tierheim-Finanzierung ist ein Kraftakt Das Tierheim in Hilden nimmt Fundtiere aus Hilden, Monheim, Langenfeld, Erkrath und Mettmann auf – ein Einzugsbereich mit etwa 235.000 Einwohnern. Der Betrieb des Tierheims koste jährlich rund 380.000 Euro, rechnet der Tierschutzverein vor. Dem stünden aber nur Einnahmen in Höhe von rund 170.000 Euro gegenüber. Hilden, Monheim, Langenfeld, Erkrath und Mettmann zahlen für die Aufnahme von Fundtieren, weil das Tierheim damit eine städtische Aufgabe übernimmt. Die Differenz von etwa 210.000 Euro müsse beispielsweise über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erbschaften, Tierrettung, Tiervermittlung, Tierpension und Veranstaltungen aufgebracht werden.

„Die Hummel saß unter meinem Stuhl, als ich in der Schule Mittag essen wollte“, erinnert sich Viktoria. „Ich habe sie dann auf die Fensterbank gesetzt, aber sie hat sich kaum bewegt.“ Die Elfjährige hat sie vorsichtig in ihr Federmäppchen gelegt und sie mit in den Unterricht genommen. Zu Hause fütterte sie die Hummel mit Zuckerwasser. Da sich der Zustand des Insekts jedoch nicht verbessert habe, dachte sie ans Tierheim. „Auf der Internetseite stand, dass sie auch Hummeln und Bienen retten“, sagt Viktoria. „Also mussten wir sofort dorthin fahren.“

Kwiryna und Andrzey Woitschik zögern keine Sekunde. „Ich war ganz ihrer Meinung“, sagt Papa Andrzey. „Es ist nicht ,nur‘ eine Hummel, es ist ein Lebewesen“, ergänzt Mama Kwiryna. Die Eltern fahren mit Viktoria und Sohn Simon von Düsseldorf nach Hilden. „Ich wusste, wo das Tierheim liegt, weil wir schon einmal hier waren“, erklärt Andrzey Woitschik. Doch auf der Fahrt stirbt die kleine Hummel. „Viktoria hat bitterlich geweint“, sagt Kwiryna Woitschik und schaut Viktoria an: „Die Hummel ist jetzt bei Oma und Opa im Himmel.“

Die Elfjährige liebt Tiere. „Im Urlaub in Polen hat ihre Tante nach einer Fliege geschlagen – da hat Viktoria gleich protestiert“, erinnert sich ihre Mutter. Die Kleine war damals sechs Jahre alt. Wenn die Elfjährige heute eine Motte loswerden möchte, holt sie sich einen Schmetterlingsköcher, fängt sie damit ein und setzt sie im Freien aus. Selbst Spinnen, vor denen Viktoria wirklich große Angst hat, fängt sie mit einem Glas sowie einem Stück Papier ein und bringt sie raus.

Viktorias Eltern sind in Polen aufgewachsen. Kwiryna auf einem Bauernhof, immer von Tieren umgeben. Andrzey im „Bienendorf“ Lowkowice. „Mein Großvater hatte viele Bienenvölker“, erzählt er. Die Bienenstöcke der Familie stehen heute in einem Museum. Den Beinamen erhielt das Dorf, weil dort der schlesische Bienenforscher Johann Dzierzon lebte. Trotz dieser Vergangenheit lebt bei den Woitschiks kein Haustier. „Noch nicht“, sagt Viktoria. Nach den Sommerferien soll ein Meerschweinchen bei ihnen einziehen. „Wir haben schon alles vorbereitet.“

Von der Hummelrettung vor wenigen Tagen, die am Ende leider scheiterte, ließ sich Viktoria nicht entmutigen: „Ich habe erst vor ein paar Tagen eine Hummel gefunden und wieder aufgepäppelt“, erzählt die Elfjährige. Eine andere Hummel hat sie auf dem Weg von der Schule nach Hause entdeckt und auf einem Blatt mitgenommen. „Sie ist dann kurz vor der Haustür weggeflogen“, sagt sie. Allerdings habe sie am Mittwoch eine Biene auf dem Weg zur Schule gefunden. „Sie war tot. Ich habe mit meinem Finger ein Loch in den Boden gedrückt und sie darin beerdigt.“