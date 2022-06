Ratingen : Digitalcoaches unterstützen Einzelhandel

Ein Service im Kreis Mettmann will Einzelhändler unterstützen. Archivfoto: Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

(RP/kle) Eine wichtige Initiative: Die Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann und der Handelsverband NRW – Rheinland bieten gemeinsam mit dem Digitalcoach Markus Schaaf Sprechstunden für Einzelhändler an. Der Bedarf ist groß. Die digitale Transformation hat noch einmal ein rasantes Tempo aufgenommen.

Händler stärker an die Hand nehmen oder einfach nur die entscheidenden Impulse geben: Dafür beschäftigt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen auf der Basis einer Landesförderung vier Digitalcoaches. Sie sollen besonders kleine und mittelgroße Einzelhandelsunternehmen darin unterstützen, ihren Weg in die digitale Welt zu finden. Die Digitalcoaches unterstützen Einzelhandelsbetriebe insbesondere durch Coaching, Schulung und das Aufzeigen von Fördermöglichkeiten. So sind die Digitalexperten etwa bei Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung behilflich, informieren zu Social Media und zur Einrichtung von Online-Marktplätzen. Auch bei der Mediaplanung, der Auswahl von Software Tools sowie der Analyse einer digitalen Markterschließung unterstützen sie die Einzelhandelsbetriebe vor Ort. Vom 20. bis 22. Juni steht Markus Schaaf den Einzelhändlern aus dem Kreis Mettmann von 8 bis 16 Uhr für individuelle Sprechstunden (je 45 Minuten) zur Verfügung. Die Einzelhändler können zwischen einem Telefongespräch oder einer Videokonferenz wählen. Videokonferenzen werden online mit der Software ZOOM durchgeführt. Die Termine sind kostenfrei. Termine können unter www.digitalcoachnrw.de/digitale-sprechstunde-kreis-mettmann gebucht werden. Zur Vorbereitung auf die individuellen Gesprächstermine werden die Themen vorab abgefragt. Für Fragen steht Björn Musiol vom Handelsverband unter Tel. 0211/4980637 oder E-Mail: musiol@hv-nrw.de zur Verfügung.