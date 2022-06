Polizeibericht aus Hilden : Randalierer pöbelt Polizisten an und wird aggressiv

Hilden Randale in der Fußgängerzone endete für einen 34-jährigen Hildener im Polizeigewahrsam. Wie die Polizei berichtete, riefen mehrere Zeugen die Ordnungshüter schon am Freitag gegen 13 Uhr zur Hilfe.

In der Innenstadt hatte ein Mann lautstark Passanten belästigt und den Mülleimer einer Eisdiele beschädigt. Als die Beamten den polizeibekannten Hildener im Bereich Markt antrafen, warf der Mann eine Porzellantasse in Richtung des Streifenwagens und äußerte sich obszön gegenüber einer 23-jährigen Polizeibeamtin. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann zum Streifenwagen gebracht und mit Handfesseln fixiert. Hierbei versuchte er, nach dem am Gürtel befestigten Reizstoffsprühgerät der Polizistin zu greifen und musste mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Beim Transport im Streifenwagen hörte sein aggressives Verhalten nicht auf, vielmehr beleidigte er die eingesetzten Beamten fortlaufend und versuchte, durch Kopfstöße einen 29-jährigen Polizisten zu verletzen, der die Angriffe jedoch abwehren konnte. Auf richterliche Anordnung wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung wurden gefertigt.