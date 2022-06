Aus dem Polizeibericht : Schwerer Unfall auf der Elberfelder Straße in Hilden

Hilden Sachschaden von rund 120.000 Euro und ein Schwerverletzter – das ist die Bilanz eines schweren Unfalles, der sich am späten Donnerstagabend auf der Elberfelder Straße in Hilden ereignete.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein 59-jähriger mit einem Porsche Cayenne auf der Elberfelder Straße in Richtung Haan unterwegs. In Höhe der Hausnummer 45 wollte der Hildener nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei missachtete er den vorfahrtberechtigten VW Polo eines 24-jährigen Hildeners, der ihm auf der Elberfelder Straße entgegenkam. Der Porsche kollidierte frontal mit dem Polo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Porsche mit dem Heck gegen einen Ampelmast geschleudert.