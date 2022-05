Gebäudesanierung und Energiesparen : Verbraucherzentrale startet Energieberatung im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Kreis Kleve koordiniert Telefon-Termine mit der Verbraucherzentrale. So wird Beratung zu Themen wie Gebäudesanierung und Energiesparen möglich.

(RP) Welche Fenster sind die richtigen, wie dick muss die Dämmung sein, ist mein Energieverbrauch normal? Bekomme ich Fördermittel für meine Sanierung oder berät mich jemand unabhängig beim Hauskauf? Für alle, die sich diese und ähnliche Fragen zur Energieeinsparung stellen, gibt es ab Juli eine zusätzliche Anlaufstelle im Kreis Kleve . Denn ab dann bietet die Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit dem Kreis Kleve an jedem dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 17.45 Uhr nach vorheriger Vereinbarung anbieterunabhängige Energieberatung für private Haushalte an. Das Beratungsgespräch findet ausschließlich telefonisch statt.

Energieberater Rudolf Klapper stellt in den persönlichen Gesprächen die individuelle Situation der beratenen Haushalte in den Vordergrund und gibt anbieterunabhängige Empfehlungen – sowohl für Eigentümerinnen und Eigentümer als auch für Mieterinnen und Mieter. Die Ziele der Energieberatung sind: Bausubstanz erhalten, Wohnkomfort steigern und den Energieverbrauch senken.

Die Energieberatung vermittelt über den Kreis Kleve an einem dritte Standort im Kreisgebiet. Bislang findet die Energieberatung in der Verbraucherzentrale in den Beratungsstandorten in Geldern und Kevelaer statt. Die Energiefachleute kommen aber auch für eine Sanierungs- oder Stromsparberatung zu den Ratsuchenden nach Hause. Informationen zu den weiteren Angeboten gibt es auf www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung.