52-jähriger Fahrer schlägt auf Fahrzeug ein : Zwei Promille: Langenfelder verursacht Unfall

Langenfeld Rund 10.000 Euro Schaden hat ein betrunkener Langenfelder bei einem Unfall auf der Grenzstraße versucht. Zuvor verfolgt einen Jeep, fährt im Zick-Zack und setzt die Lichthupe ein, um seinen Vordermann zu stoppen. Der Alkoholtest ergibt wenig später zwei Promille.

Gegen 19.45 Uhr fährt ein 25-jähriger Langenfelder mit seinem Jeep über die Beethovenstraße in Richtung der Straße "Bruchfeld". Auf der Gegenfahrbahn, so der junge Fahrer, kommt ihm ein Mann in einem Skoda Fabia entgegen. Der soll dabei auf seine Spur gefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er stark abbremsen müssen, erklärt der 25-jährige gegenüber den Beamten. Während er weitergefahren sei, wendet der Skoda-Fahrer sein Fahrzeug und fährt dem Jeep bis zur Grenzstraße hinterher. Dabei sei der Mann mehrmals sehr dicht aufgefahren und im Zick-Zack-Kurs weiter hinter ihm hergefahren, berichtet der Jeepfahrer der Polizei. Außerdem nutzt er immer wieder die Lichthupe. An einer Engstelle an der Grenzstraße will der Skoda-Fahrer den Jeep-Fahrer dann links überholen. Dabei unterschätzt er die Straßenbreite und kracht seitwärts so in den Jeep, dass sich beide Fahrzeuge mit einander verkeilten. Als es nicht weitergeht, steigt der Skoda-Fahrer aus seinem Auto aus und beginnt, auf den Jeep des Langenfelders einzuschlagen.